Calciomercato Milan: Il Monza vuole Pessina, rossoneri interessati

Il Monza è molto attivo in questa sesssione di calciomercato, tra gli obiettivi c’è Pessina dell’Atalanta, anche il Milan osserva interessato

Il Monza è molto attivo in questa sesssione di calciomercato. Come riportato da Gianluca di Marzio a Sy Sport dopo aver ufficializzato Cragno, c’è fiducia anche per Sensi, interessa Petagna ma anche Pessina dell’Atalanta.

Quest’ultima trattativa riguarderebbe anche il Milan, che detiene una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore.