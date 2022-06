Mondiali in Qatar: la Fifa allarga le rose a 26 giocatori

In occasione dei mondiali in Qatar le rose si amplieranno: 26 convocati per ogni squadra. La decisione della Fifa

Il comitato esecutivo della Fifa ha approvato oggi l’aumento dei calciatori in rosa per i prossimi mondiali a 26. La decisione è stata presa per dare maggiore flessibilità alle squadre. Di seguito il comunicato della Fifa.

«Data la necessità di mantenere una flessibilità aggiuntiva a causa della tempistica unica della Coppa del Mondo FIFA 2022™ nel calendario globale, nonché del contesto più ampio degli effetti dirompenti causati dalla pandemia da COVID-19 sulle squadre prima e durante i tornei, l’Ufficio di presidenza ha deciso quanto segue: