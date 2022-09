Mondiali Qatar 2022: Nico Gonzalez salta il Milan? Il motivo

Il Mondiale potrebbe causare ulteriori problemi in particolare a chi ha in rosa giocatori argentini. Nico Gonzalez salta il Milan?

Il Mondiale potrebbe causare ulteriori problemi in particolare a chi ha in rosa giocatori argentini: secondo molte fonti la Federazione argentinaavrebbe chiesto ai suoi giocatori di rinunciare a una partita nei club in modo da poter partire per il ritiro con una settimana di anticipo.

Se la richiesta dell’Argentina venisse realmente accontentata la Fiorentina potrebbe perdere per il match del 13 novembre a San Siro Nico Gonzalez. Stessa cosa potrebbe valere per Martinez Quarta, che al momento è escluto, ma in futuro potrebbe davvero rientrare tra i convocati del ct Scaloni.