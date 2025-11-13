News
Moldavia Italia 0-0 LIVE: comincia il secondo tempo!
Moldavia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026
L’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Moldavia nel delicato match di qualificazioni ai Mondiali 2026.
Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati
Moldavia Italia 0-0: sintesi e moviola
45′ – Comincia il secondo tempo!
47′ – Termina il primo tempo, gli Azzurri non sfondano
35′ OCCASIONE RASPADORI – Italia vicinissima al vantaggio. Raspadori a colpo sicuro, salvataggio sulla linea del portiere dei padroni di casa!
25′ MANCINI SI DIVORA IL GOL – Punizione di Orsolini, esce male Cojuhar e lascia lì la palla: Mancini spedisce alto.
21′ OCCASIONE ITALIA – Bellanova sterza e crossa col mancino: sia Zaccagni che Scamacca vanno sul pallone. Sforbiciata del primo, nulla di fatto
13′ TIRO RASPADORI – Conclusione sul secondo palo dopo un altro corner di Zaccagni, Cojuhar ci mette una pezza la Moldavia.
6′ – Raspadori ad un passo dal vantaggio dopo un bel triangolo con Scamacca!
Al via la sfida!
Migliore in campo Italia
Al termine del match
Moldavia Italia 0-0: risultato e tabellino
MOLDOVA (3-5-2): Cojuhar; Stefan, Craciun, Dumbravanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. A disposizione: Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica. Allenatore: Popescu
ITALIA (4-3-3): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Tonali, Cristante, Raspadori; Orsolini, Scamacca, Zaccagni. A disposizione: Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo. Allenatore: Gattuso