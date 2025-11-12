Cannavaro scommette su Gattuso: «Italia ai Mondiali? Rino ha l’esperienza giusta per portare a termine la missione. Lui il mio difensore preferito attualmente»

Connect with us

Cannavaro, Campione Del Mondo del 2006, è convinto che Rino Gattuso possa portare tranquillamente l’Italia ai Mondiali del 2026

In occasione delle riprese di “AperiTotti” (nuovo format di Betsson.Sport), il Pallone d’Oro Fabio Cannavaro si è raccontato, toccando temi attuali della Nazionale italiana.

Cannavaro, il difensore preferito: Buongiorno

Interrogato sul difensore che più lo colpisce nell’attuale panorama azzurro, l’ex capitano non ha avuto dubbi, indicando il nome specifico di Alessandro Buongiorno:

PAROLE – «Il difensore che mi piace più della nazionale attuale è Buongiorno. Perché è un ragazzo che oltre ad avere delle qualità in possesso è sempre molto concentrato. E questo per me per un difensore è fondamentale».

Fiducia totale nel CT Gattuso

L’analisi si è poi spostata sulla decisiva sfida dei playoff per la qualificazione ai Mondiali. Cannavaro ha espresso piena fiducia nel Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso:

PAROLE – «In vista dei playoff non mi sento di dare nessun consiglio a Rino. Ha dimostrato di avere l’esperienza giusta, ha vissuto un po’ ovunque, ha lavorato con tante squadre diverse e ha sicuramente l’esperienza giusta per poterci portare al Mondiale».

Ricordando la sua esperienza da capitano e il trionfo del 2006, Cannavaro ha chiosato sulla gestione del gruppo, sottolineando che «gestire un gruppo di campioni è difficile ma allo stesso tempo facile… i problemi vengono fuori quando le cose vanno male».

