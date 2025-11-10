Conferenza stampa Gattuso: «Le prossime due partite non saranno una scampagnata». Il CT su Chiesa, Zaniolo e l’intoccabile calendario

Conferenza stampa Gattuso: il CT dell’Italia ed ex Milan ha presentato le prossime due sfide degli Azzurri e non solo: le dichiarazioni

Archiviata l’11ª giornata di Serie A, l’attenzione si sposta ora sulla Nazionale, guidata da Gennaro Gattuso, ex Milan. Gli azzurri si preparano a due appuntamenti cruciali per le qualificazioni ai Mondiali 2026, e il CT ha chiarito gli obiettivi in conferenza stampa.

Impegno e scelte tattiche

Gattuso ha subito messo in chiaro l’approccio richiesto: «Non sarà una scampagnata, voglio vedere l’impegno per proseguire su quello che abbiamo iniziato a settembre». Il CT ha confermato che ci sarà spazio per le rotazioni: «Proveremo giocatori che non hanno avuto spazio nella prima partita, ma dobbiamo pensare a noi e non a quello che farà la Norvegia nella sua partita».

I casi Zaniolo e Chiesa

Riguardo ai grandi assenti, Gattuso è stato onesto sulle sue scelte: «Bisogna essere onesti, gente come Zaniolo ha fatto cose interessanti ma le scelte vengono fatte con un criterio». Pur lavorando volentieri con chi ha già in gruppo, ha garantito che «le porte della Nazionale non sono chiuse».

Più netto sul caso Chiesa: «Parlo spesso con lui, bisogna rispettare scelte e problematiche che ognuno ha. La scelta è di Chiesa? Sì, è di facile lettura altrimenti non davo spiegazioni per la quinta volta».

Calendario intoccabile e centrocampo

Sui rapporti con i club e il calendario, Gattuso non nutre illusioni: «Non si potrà anticipare il calendario. In questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma con la Federazione e non c’è spazio». Intervenire sul calendario è «molto difficile», e la soluzione sarà incontrare i giocatori all’estero.

A centrocampo, Barella salterà la prima partita per squalifica. Su Tonali c’è cautela in vista degli spareggi: «Tonali sa che non possiamo permetterci di perderlo per la semifinale playoff. Difficile che possa giocare contro la Norvegia». Locatelli, come Ricci, è visto come «un regista». Infine, su Kean, assente per un colpo subito in Conference: «Ci aspettiamo tanto da chi è qua».

LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO