Modric confessa il suo amore per il Milan. Sul suo stato di forma, invece, dice questo…

Modric, centrocampista del Milan, è stato premiato ai Gazzetta Sports Awards: le belle parole sui rossoneri e su Max Allegri

Intervenuto e premiato all’11^ edizione dei Gazzetta Sports Awards, Luka Modric, centrocampista rossonero, ha avuto modo di parlare del Milan, della sua forma fisica e dell’impatto di un allenatore come Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Modric, le parole sul Milan e il suo stato di forma

Il campione croato ha espresso grande gioia per il suo momento: «Io mi sento bene, mi piace quello che faccio. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, mi sto divertendo e tutto sta andando bene. Spero di continuare così».

Modric ha poi ribadito il forte legame con il suo attuale club: «Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club favoriti. Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra».

LE DICHIARAZIONI DI MODRIC