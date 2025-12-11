Icardi piano B di Zirkzee? Tare tiene in caldo l’argentino ma i tifosi sono divisi. Lo scenario e tutti i dettagli

Icardi viene considerato dal Milan il piano B all’eventuale arrivo di Zirkzee a gennaio: i tifosi sono divisi sull’argentino

Il Milan sta concentrando tutte le sue energie sull’obiettivo primario per l’attacco, Joshua Zirkzee, come confermato dalla Gazzetta dello Sport. Tuttavia, la dirigenza rossonera, consapevole della complessità dell’affare con il Manchester United e della forte concorrenza (in primis la Roma), ha già pronto un piano alternativo che, se attuato, dividerebbe non poco i tifosi del Diavolo.

Sul taccuino del Direttore Sportivo Igli Tare è spuntata infatti la suggestione Mauro Icardi.

Icardi: l’identikit perfetto per il piano B

L’attaccante argentino, ex capitano dell’Inter e attualmente al Galatasaray dove è chiuso dal nigeriano Victor Osimhen, rappresenta l’identikit ideale del «piano B» per il Milan. Il suo contratto con il club turco andrà in scadenza a giugno, rendendolo un’opzione economica e logistica molto interessante.

Le caratteristiche di Icardi lo rendono, dal punto di vista tecnico-tattico, un profilo estremamente funzionale alle richieste di Massimiliano Allegri:

Uomo d’area esperto: È capace di garantire un alto numero di gol, qualità che manca disperatamente al reparto offensivo milanista in questo momento.

Ruolo Definito: Potrebbe accettare un eventuale trasferimento a basso costo per fungere da vice alla coppia d'attacco titolare, formata dagli intoccabili Rafael Leão e Christian Pulisic.

L’eventuale arrivo di Icardi, data la sua storia da capitano e simbolo dei cugini nerazzurri, scatenerebbe inevitabilmente reazioni contrastanti nella Curva Sud. Tuttavia, la dirigenza sembra intenzionata a mettere le esigenze tecniche davanti alle implicazioni emotive.

Se l’assalto a Zirkzee dovesse fallire, Icardi rappresenterebbe la mossa d’esperienza e a basso costo per assicurare ad Allegri quel centravanti d’area che cerca fin dalla scorsa estate. La situazione è fluida e il Milan è pronto a muoversi con pragmatismo a gennaio.