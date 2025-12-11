Icardi si sfoga e si pronuncia sul suo futuro. Ecco che cosa ha detto l’ex Inter. Segui le ultimissime

Mauro Icardi, l’ex capitano dell’Inter e attuale attaccante del Galatasaray, ha scatenato una vera e propria tempesta sui social media. Con un intervento diretto e senza mezzi termini, il bomber argentino ha smentito categoricamente le voci diffuse da alcuni media turchi, secondo cui il club avrebbe imposto un mancato rinnovo del suo contratto.

Icardi ha accusato apertamente la stampa turca di diffondere falsità con l’unico scopo di distogliere l’attenzione dalle recenti sconfitte della squadra, dimostrando ancora una volta il suo carattere forte e la sua insofferenza verso le speculazioni.

La Smentita Categoriale del Bomber

Il messaggio di Icardi è chiaro e perentorio. L’attaccante argentino ha precisato che il suo contratto con il Galatasaray scade regolarmente nel giugno 2026 e che nessuno lo ha contattato, né lui né il suo agente, per discutere un mancato prolungamento.

Queste le sue parole in un estratto che non lascia spazio a interpretazioni: “Capisco che il mio nome faccia vendere… ma non solo nessuno ha chiamato me, ma nemmeno il mio agente. Vogliono vendere una notizia che NON è una notizia… per coprire la sconfitta di ieri? Non permetterò che usino la mia immagine per questo.”

La chiusura è un avvertimento e una provocazione ai tifosi: Icardi ha ribadito che, se e quando lascerà il club, sarà una sua decisione personale e al 100%, invitando i sostenitori a godersi la sua presenza: “Avrete Icardi ancora per qualche mese. Godetevelo, perché poi vi mancherò.”

L’Ombra Icardi Sul Mercato del Milan

Un attaccante di tale caratura, pur essendo un’ex bandiera nerazzurra, non può lasciare indifferente il Milan, sempre alla ricerca di un bomber di peso e di esperienza. Il Diavolo guidato dal nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il tecnico toscano che punta sui centravanti puri, e dal Direttore Sportivo, Igli Tare, il dirigente albanese che valuta ogni opportunità, osserva con attenzione.

Sebbene un suo passaggio ai rossoneri sia estremamente improbabile per la storia del giocatore, le sue continue sfuriate e l’insistenza sul controllo del proprio futuro lo rendono un profilo potenzialmente scomodo ma estremamente efficaceper qualsiasi grande club che necessiti di una punta. Il mercato di Igli Tare è concentrato su obiettivi più giovani come Zirkzee, ma la diatriba di Icardi ricorda ai rossoneri che i grandi centravanti non mancano di carattere e personalità.