Infortunio Fofana, centrocampista in dubbio per il Sassuolo? Allegri non vuole correre rischi, c’è il piano per il francese
Il Milan è tornato immediatamente al lavoro a Milanello dopo l’importante vittoria ottenuta in trasferta contro il Torino, un successo che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di consolidare la sua posizione in testa alla classifica. L’attenzione è ora completamente rivolta alla prossima sfida di campionato, in programma domenica alla mezza contro il Sassuolo. Nonostante il morale sia alto, il tecnico livornese deve fare i conti con diverse assenze cruciali e con le condizioni fisiche non ottimali di alcuni elementi chiave.
Infortunio Fofana: le ultime in vista del Sassuolo
Una delle incognite principali riguarda il centrocampista francese Youssouf Fofana. Il giocatore è ancora alle prese con un fastidio muscolare che non gli consentirebbe di esprimersi al 100% della forma, rendendo la sua presenza nel match contro il Sassuolo fortemente in bilico.
A fare il punto sulla situazione è stata La Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha dedicato spazio all’infermeria rossonera titolando: «Fofana in dubbio per il Sassuolo». L’eventuale assenza di Fofana, un elemento fondamentale per la fisicità e l’equilibrio del centrocampo di Allegri, costringerebbe l’allenatore a rivedere i piani tattici, affidandosi probabilmente nuovamente alla «coppia pigliatutto» formata da Luka Modric e Adrien Rabiot.
Nonostante il potenziale forfait per la sfida di campionato, La Gazzetta dello Sport offre un sospiro di sollievo ai tifosi e al tecnico. La fonte aggiunge infatti che «ci sarà in Supercoppa a Riad».
La notizia è di vitale importanza strategica. Il Milan affronterà un impegno cruciale e prestigioso in Arabia Saudita, dove prima dovrà vedersela con il Napoli in semifinale e, in caso di successo, contro la vincente tra Inter e Bologna in finale. Avere Fofana al pieno delle forze per il torneo di Riad rappresenta una garanzia di solidità e profondità per il centrocampo, un fattore che potrebbe essere determinante in una competizione che si deciderà su gare secche e ad alta intensità. Allegri e lo staff medico gestiranno il recupero del francese con la massima cautela, privilegiando la sua presenza al 100%.