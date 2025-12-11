Infortunio Fofana, centrocampista in dubbio per il Sassuolo? Allegri non vuole correre rischi, c’è il piano per il francese

Infortunio Fofana, il centrocampista francese resta in dubbio per la sfida contro il Sassuolo ma ci sarà regolarmente in Supercoppa

Il Milan è tornato immediatamente al lavoro a Milanello dopo l’importante vittoria ottenuta in trasferta contro il Torino, un successo che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di consolidare la sua posizione in testa alla classifica. L’attenzione è ora completamente rivolta alla prossima sfida di campionato, in programma domenica alla mezza contro il Sassuolo. Nonostante il morale sia alto, il tecnico livornese deve fare i conti con diverse assenze cruciali e con le condizioni fisiche non ottimali di alcuni elementi chiave.

Infortunio Fofana: le ultime in vista del Sassuolo

Una delle incognite principali riguarda il centrocampista francese Youssouf Fofana. Il giocatore è ancora alle prese con un fastidio muscolare che non gli consentirebbe di esprimersi al 100% della forma, rendendo la sua presenza nel match contro il Sassuolo fortemente in bilico.

A fare il punto sulla situazione è stata La Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha dedicato spazio all’infermeria rossonera titolando: «Fofana in dubbio per il Sassuolo». L’eventuale assenza di Fofana, un elemento fondamentale per la fisicità e l’equilibrio del centrocampo di Allegri, costringerebbe l’allenatore a rivedere i piani tattici, affidandosi probabilmente nuovamente alla «coppia pigliatutto» formata da Luka Modric e Adrien Rabiot.

Nonostante il potenziale forfait per la sfida di campionato, La Gazzetta dello Sport offre un sospiro di sollievo ai tifosi e al tecnico. La fonte aggiunge infatti che «ci sarà in Supercoppa a Riad».

La notizia è di vitale importanza strategica. Il Milan affronterà un impegno cruciale e prestigioso in Arabia Saudita, dove prima dovrà vedersela con il Napoli in semifinale e, in caso di successo, contro la vincente tra Inter e Bologna in finale. Avere Fofana al pieno delle forze per il torneo di Riad rappresenta una garanzia di solidità e profondità per il centrocampo, un fattore che potrebbe essere determinante in una competizione che si deciderà su gare secche e ad alta intensità. Allegri e lo staff medico gestiranno il recupero del francese con la massima cautela, privilegiando la sua presenza al 100%.