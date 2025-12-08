 Torino Milan LIVE: sintesi, cronaca, risultato e moviola
3 minuti ago

Torino Milan: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A in programma alle 20.45

Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta il Torino nella quattordicesima giornata di Serie A 2025-2026. Gara in programma alle 20.45.

AGGIORNA LIVE

Torino Milan: sintesi e moviola

Torino Milan 0-0: risultato e tabellino

Torino Milan: il pre-partita

Ore 13.01 – Pulisic recuperato

Ore 13.30 – Loftus-Cheek dal primo minuto

Ore 14 – Modric torna titolare in regia

