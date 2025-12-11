Modric premiato ai Gazzetta Sports Awards: «Sognavo il Milan da bambino». Poi le bellissime parole per Allegri

Modric, centrocampista del Milan, è stato premiato ai Gazzetta Sports Awards: le belle parole sui rossoneri e su Max Allegri

Luka Modric è stato tra i protagonisti e i premiati dell’11^ edizione dei Gazzetta Sports Awards. Dal palco, il centrocampista del Milan ha condiviso le sue sensazioni sulla stagione personale e sull’esperienza in Serie A, parlando anche di Massimiliano Allegri.

Modric, l’amore per il Milan e la forma perfetta

Il campione croato ha espresso grande gioia per il suo momento: «Io mi sento bene, mi piace quello che faccio. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, mi sto divertendo e tutto sta andando bene. Spero di continuare così».

Modric ha poi ribadito il forte legame con il suo attuale club: «Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club favoriti. Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra».

La competitività del calcio italiano

L’esperienza in Serie A ha confermato le sue aspettative sulla difficoltà del campionato: «Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo, ma è un campionato molto competitivo. Forse all’estero non si realizza quanto sia difficile. Non mi ha sorpreso perché l’ho sempre visto». Un chiaro riconoscimento del valore e della complessità tattica del massimo campionato italiano.

Allegri: «Un grande allenatore e un vincente»

Modric ha riservato parole di grande stima per il suo tecnico, Massimiliano Allegri: «Allegri è un grande allenatore, è un vincente». La sorpresa maggiore è stata sulla gestione del gruppo: «Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni».

Il Playoff e l’augurio all’Italia

Infine, un pensiero sulla situazione della Nazionale italiana, che rischia di saltare i Mondiali per la terza volta consecutiva: «Sarebbe una tragedia saltare il terzo Mondiale di fila ma mi auguro che l’Italia si qualifichi, perché lì devono esserci tutte le squadre migliori».