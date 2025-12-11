Modric Milan, la gestione del croato è la chiave per i rossoneri di Allegri. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il fascino del grande campione non tramonta mai, e il nome di Luka Modrić continua a stimolare dibattiti nel mondo del calcio, anche in ottica di mercato per la Serie A. Il leggendario centrocampista croato, nonostante l’età avanzata, sta dimostrando una longevità e una qualità tecnica fuori dal comune, ma la questione della sua gestione fisica è centrale.

Proprio su questo tema, l’edizione odierna di Tuttosport ha titolato in modo eloquente: “Modrić va gestito“. Il fondo dell’analisi suggerisce una riflessione profonda: è difficile che il fuoriclasse croato possa mantenere gli attuali ritmi di gioco fino al termine della stagione, o forse, data la sua straordinaria tempra, potrebbe farcela ancora una volta.

Il Fattore Esperienza nel Milan di Allegri

Questa discussione è particolarmente rilevante per il Milan. L’arrivo di Massimiliano Allegri, il tecnico toscano campione di scudetti noto per la sua capacità di far rendere al meglio i giocatori esperti, ha riaperto le porte a profili di alta qualità e leadership indiscussa. Modrić, Pallone d’Oro e leader incontrastato a livello internazionale, porterebbe in dote una mentalità vincente che farebbe solo bene al gruppo dei rossoneri.

Tuttavia, l’ingaggio di un giocatore della sua età e dal curriculum così pesante richiede una pianificazione meticolosa. Allegri è l’allenatore ideale per questa operazione, in quanto è maestro nel dosare le energie dei suoi veterani, massimizzando il loro impatto nei momenti cruciali della stagione. Il suo sistema di gioco, basato su equilibrio e concretezza, potrebbe esaltare la visione di gioco e la precisione nei passaggi del centrocampista croato senza sovraccaricarlo fisicamente.

La Sfida di Igli Tare: Qualità o Sostenibilità?

L’aspetto più delicato è quello economico-sportivo, di competenza del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare. Il dirigente albanese, da sempre attento alla sostenibilità e alla ricerca di talenti con ampi margini di rivendita, si troverebbe di fronte a un bivio: puntare sulla qualità assoluta di un Modrić per alzare immediatamente il livello e l’immagine del Diavolo, oppure mantenere la linea verde.

Se si dovesse concretizzare l’opportunità di portare Modrić al Club di Via Aldo Rossi, Tare dovrebbe negoziare un ingaggio adeguato e, soprattutto, definire con lo staff tecnico di Allegri un piano di gestione che permetta al croato di essere decisivo fino alla fine della stagione, dimostrando che l’esperienza è un valore aggiunto insostituibile. L’incognita sulla tenuta fisica è l’unica vera ombra sul potenziale grande colpo dei rossoneri.