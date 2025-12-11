Allegri, idee chiare a Milanello: loro due al top in Supercoppa, spunta l’intreccio per la gara di domenica col Sassuolo

Allegri ha le idee chiare in vista delle prossime sfide: Gimenez pronto per la Supercoppa Italiana, Modric a riposo col Sassuolo

La lunga assenza di Santiago Gimenez dal campo sta finalmente volgendo al termine. Il centravanti messicano, la cui ultima apparizione risale allo scorso 28 ottobre nel pareggio di Bergamo contro l’Atalanta, ha trascorso più di un mese ai margini per recuperare da un delicato problema alla caviglia che, come è noto, aveva assunto i contorni di un mistero e aveva alimentato voci di mercato sulla sua possibile cessione a gennaio.

Ora, però, sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel. Il recupero di Gimenez è cruciale per il Milan in vista degli impegni ravvicinati. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il messicano potrebbe tornare a pieno regime a disposizione di Massimiliano Allegri in occasione della Supercoppa Italiana. Il quotidiano ha titolato con un evocativo «Bebote d’Arabia», sottolineando l’importanza del suo rientro per la competizione che si svolgerà a Riad.

Allegri e il piano per Modric

La notizia del rientro di Gimenez è affiancata da una riflessione altrettanto importante sulla gestione di un altro elemento chiave, Luka Modric. Il campione croato sta offrendo prestazioni eccezionali, che sono un fattore determinante per la leadership del Milan in Serie A, ma i suoi ritmi elevati cominciano a sollevare interrogativi.

Tuttosport aggiunge, infatti, che «Modric va gestito». Nonostante la sua classe e la sua condizione fisica apparentemente inossidabile, è difficile che il centrocampista croato, con la sua età e l’intensità del suo gioco, possa mantenere gli stessi ritmi fino alla fine della stagione senza un’adeguata turnazione.

Allegri dovrà bilanciare saggiamente il suo impiego tra campionato e coppe per assicurarsi di avere il suo genio in mediana al massimo della forma nei momenti cruciali della stagione. La sua gestione, così come il ritorno di Gimenez, sarà fondamentale per la tenuta del Milan nella corsa allo Scudetto.