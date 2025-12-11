Santiago Gimenez, perplessità crescente a Milanello! Il messicano sembra ai titoli di coda: lo scenario per gennaio

Santiago Gimenez è diventato un vero e proprio caso a Milanello e il destino per gennaio sembra segnato: può sbarcare in Bundesliga

La situazione di Santiago Gimenez in casa Milan sta diventando un vero e proprio enigma che tiene in sospeso i piani di calciomercato della dirigenza rossonera. Nonostante le partite si susseguano rapidamente, l’attaccante messicano continua a lavorare ancora a parte a Milanello, alimentando le preoccupazioni dello staff tecnico e della tifoseria.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo sta assumendo i contorni del mistero. Questa prolungata assenza, unita alle voci di mercato che lo vedono come un ostacolo per l’arrivo di un nuovo centravanti (come l’olandese Joshua Zirkzee, prima scelta di Igli Tare), rende la sua posizione estremamente delicata.

Santiago Gimenez, addio pronto a gennaio?

La sensazione prevalente negli ambienti vicini al club, e confermata dalla fonte, è che il percorso di Gimenez al Milan sia ormai «dannatamente complicato». La mancata integrazione totale nei meccanismi di Massimiliano Allegri, il rendimento al di sotto delle aspettative e ora questo infortunio enigmatico sembrano aver segnato il suo destino.

La sua permanenza, infatti, è un ostacolo logistico ed economico per il Milan, che deve liberare uno slot nel reparto offensivo e recuperare liquidità per poter affondare il colpo su profili più adatti alle esigenze tattiche di Allegri. Il tecnico, noto per prediligere attaccanti di esperienza e affidabilità, ha bisogno di un rinforzo immediato, ma il nodo Gimenez continua a bloccare le mosse in entrata.

Di fronte a uno scenario di addio sempre più probabile, Gimenez è diventato un profilo appetibile per i club europei. In particolare, è dalla Germania che arrivano i segnali più concreti: «alla finestra ci sono soprattutto club tedeschi». La Bundesliga, spesso terreno fertile per il rilancio di talenti che cercano maggiore continuità, sembra la destinazione più probabile per l’attaccante.

Queste squadre, che potrebbero offrire un ambiente meno sotto pressione, sono pronte a inserirsi nella complicata situazione rossonera, specialmente se il Milan decidesse di spingere per un trasferimento a titolo temporaneo o per una cessione a condizioni favorevoli per sbloccare definitivamente il mercato in entrata. L’evoluzione dell’infortunio di Gimenez nelle prossime settimane sarà l’elemento chiave per dare il via libera alle manovre di Tare in attacco.