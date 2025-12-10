Calciomercato Milan, svolta Santiago Gimenez: comunicazione chiara del messicano e Tare all’angolo

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez nelle ultime ore ha ribadito alla dirigenza rossonera l’intenzione di restare almeno fino a giugno

La situazione di Santiago Gimenez resta il nodo cruciale per sbloccare il mercato in entrata del Milan, ma la volontà del giocatore messicano non lascia spazio a interpretazioni immediate. Ad oggi, l’attaccante e il suo entourage continuano a mantenere la linea chiara di voler giocare nel Milan.

Secondo quanto ribadito da Matteo Moretto, per Gimenez è difficile lasciare il Milan a gennaio. L’intenzione è quella di portare a termine la stagione in maglia rossonera: «Ad oggi Gimenez vorrebbe terminare la stagione al Milan». Il discorso su un’eventuale partenza, semmai, «potrebbe cambiare» a giugno.

Calciomercato Milan, cosa succede con Santiago Gimenez?

Tuttavia, il giornalista avverte che la situazione è fluida e dipenderà da diversi fattori che potrebbero far cambiare idea al giocatore nelle prossime settimane:

Minutaggio : Sarà fondamentale capire cosa penserà Gimenez del suo effettivo minutaggio in campo.

: Sarà fondamentale capire cosa penserà Gimenez del suo in campo. Offerte : Bisognerà valutare le offerte che arriveranno sulla scrivania della dirigenza.

: Bisognerà valutare le che arriveranno sulla scrivania della dirigenza. Indicazioni Societarie: La strada che verrà intrapresa dipenderà dalle indicazioni della società.

Il pressing esterno sul giocatore, intanto, è alto. Moretto ribadisce che «in Germania ci sono diversi club che stimano Gimenez, quindi occhio a quello che potrebbe arrivare dalla Germania». Inoltre, anche la Premier League e l’Italia hanno club che seguono con attenzione il profilo del messicano. La sua ferma volontà di restare, per ora, frena le ambizioni di mercato del Diavolo.