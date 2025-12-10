Santiago Gimenez ago della bilancia per gennaio: Tare ha una lista di 6 attaccanti ma il messicano nicchia. Lo scenario

Santiago Gimenez, l’eventuale cessione dell’attaccante messicano a gennaio aprirebbe all’arrivo di una nuova punta. Lo scenario

La dirigenza del Milan sta lavorando in modo estremamente dettagliato per preparare la prossima sessione di calciomercato, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Nonostante le dichiarazioni dell’agente di Santiago Gimenez abbiano raffreddato le speranze di un acquisto importante, il club rossonero ha le idee chiare ed è pronto a muoversi nel caso si creassero le condizioni adatte.

Santiago Gimenez, il possibile addio e la lista di Tare

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto via YouTube, il Milan si è portato avanti con il lavoro e ha già stilato una lista ristretta di potenziali obiettivi. Il giornalista ha svelato che il «Milan ha una lista di cinque-sei attaccanti per gennaio».

Questa lista, che presumibilmente include profili diversi per caratteristiche e costo, testimonia la volontà del club di Massimiliano Allegri di non farsi trovare impreparato. L’obiettivo primario è quello di assicurare al tecnico toscano un centravanti che possa dare nuove soluzioni tattiche e alleggerire il carico sui titolari in una fase cruciale della stagione.

Tuttavia, l’intera strategia è legata a un fattore cruciale: «il tutto legato a una possibile partenza di Gimenez». Come ribadito da più fonti, senza la cessione dell’attaccante messicano – che libererebbe sia il posto in rosa sia le risorse finanziarie necessarie – il Milan non potrà affondare il colpo su nessuno dei nomi presenti nella lista. La dirigenza, quindi, attende gli sviluppi sul fronte Gimenez con una serie di alternative già ben definite.