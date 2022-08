Prosegue la preparazione del Milan in vista dell’Atalanta. Oggi Tonali ha svolto un allenamento in parte personalizzato e in parte in gruppo

Prosegue la preparazione del Milan in vista dell’Atalanta. Oggi Tonali ha svolto un allenamento in parte personalizzato e in parte in gruppo

Come raccolto dalla nostra redazione nulla di atipico ma un tipo di seduta programmata