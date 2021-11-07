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MN24 – Milan Inter: arrivati i pullman delle rispettive squadre, VIDEO
Milan Inter: arrivati in questi istanti i pullman delle rispettive squadre. Calcio di inizio ore 20:45. Ecco il video esclusivo
Milan Inter: arrivati in questi istanti i pullman delle rispettive squadre. Calcio di inizio ore 20:45. Ecco il video esclusivo
Ore 19:14: arrivato il pullman del Milan
Arrivato il pullman del #Milan
📽@LucaManinetti pic.twitter.com/nWga3k7X4J
— Milan News 24 (@Milannews24_com) November 7, 2021
Ore 19:25: ecco anche quello nerazzurro
Arrivato anche il pullman dell'#Inter
👇🏻📽 @LucaManinetti pic.twitter.com/JnsVsZSmsC
— Milan News 24 (@Milannews24_com) November 7, 2021