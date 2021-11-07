Connettiti con noi

News ZOnefootball

MN24 - Milan Inter: arrivati i pullman delle rispettive squadre, VIDEO

News ZOnefootball

Milan Inter, la mossa di Pioli: Krunic e Brahim Diaz titolari

News ZOnefootball

Milan Inter, Ballo-Tourè vince il ballottaggio con Kalulu

News ZOnefootball

Formazioni ufficiali Milan Inter: le scelte dei due allenatori

News ZOnefootball

Serie A, i risultati del pomeriggio: il Bologna mette nei guai D'Aversa

News

MN24 – Milan Inter: arrivati i pullman delle rispettive squadre, VIDEO

Pubblicato

2 minuti fa

su

Milan Inter: arrivati in questi istanti i pullman delle rispettive squadre. Calcio di inizio ore 20:45. Ecco il video esclusivo

Milan Inter: arrivati in questi istanti i pullman delle rispettive squadre. Calcio di inizio ore 20:45. Ecco il video esclusivo

Ore 19:14: arrivato il pullman del Milan

Ore 19:25: ecco anche quello nerazzurro

 

Argomenti correlati: