Milan Inter, sarà Fodè Ballo-Tourè a sostituire lo squalificato Theo Hernandez sulla fascia sinistra rossonera

Stefano Pioli sceglie Ballo-Tourè come sostituto di Theo Hernandez per il derby di Milano. Il senegalese la spunta nel ballottaggio con Pierre Kalulu come titolare sulla sinistra in Milan Inter.

LE FORMAZIONI UFFICIALI