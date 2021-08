MN24 – Maldini torna a Casa Milan: caccia al trequartista – VIDEO

Il Milan sembrava vicino a Romain Faivre, ma il no del Brest ha complicato i piani della dirigenza rossonera.

Paolo Maldini è tornato in sede per le ultime ore di mercato: è caccia al trequartista da consegnare a Stefano Pioli.

🚨Paolo #Maldini torna in sede 🔴⚫ ultime ore di mercato. Il #Milan vuole chiudere un colpo in entrata, dopo il no del Brest per Faivre 🔥 pic.twitter.com/SSANZmhAe2

— Milan News 24 (@Milannews24_com) August 30, 2021