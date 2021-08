Faivre Milan: il tempo stringe, Maldini cerca l’accordo con il Brest

Faivre ha rotto con il Brest, Maldini ora cerca un accordo per portarlo al Milan, ma il tempo stringe e bisogna accelerare

Bisogna accellerare. Manca sempre meno alla fine del mercato ed il Milan sta cercando ancora un esterno/trequartista che possa andare a rinforzare il reparto offensivo. Il primo nome resta quello di Romain Faivre del Brest.

Il giocatore si è esposto in maniera decisa, infatti, nonostante la convocazione, ha deciso di “rompere” con il suo club e non partecipare alla trasferta di Strasburgo, mandando su tutte le furie la dirigenza del club francese. L’accordo però tra Brest e Milan non è ancora arrivato. Come riporta Tuttosport, la richiesta per il cartellino è di 15 milioni di euro cash: i rossoneri, dopo una prima offerta da 10 milioni più bonus, hanno rilanciato salendo fino a 12 milioni subito più 3 di parte variabile. Il Brest, inoltre, vuole anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Oggi sarà una giornata decisiva per capire se l’affare potrà concretizzarsi o meno.