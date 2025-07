Mercato Milan, conferme su Maignan! C’entra il Galatasaray, è successo nelle ultime ore. La posizione del francese

Mercato Milan, arrivano conferme sul tentativo del Galatasaray per Mike Maignan: no del portiere francese

Il Galatasaray non si ferma più. Dopo aver manifestato un forte interesse per Victor Osimhen del Napoli, il club turco sta ora sondando il terreno in Italia per rinforzare la propria porta. L’obiettivo principale era Mike Maignan, l’estremo difensore del calciomercato Milan, ma la trattativa si è rivelata più ardua del previsto. Al momento, il portiere francese classe ’95 non sembra intenzionato a lasciare i rossoneri, e i contatti tra le parti non stanno progredendo come sperato.

Maignan, arrivato al Milan nell’estate del 2021 come erede di Gianluigi Donnarumma, ha un contratto che lo lega ai diavoli fino all’estate del 2026. Questo significa che, a partire dal 1° febbraio del prossimo anno, sarà libero di firmare un accordo preliminare con qualsiasi altro club per trasferirsi a parametro zero nella finestra di mercato successiva. La situazione contrattuale del portiere è un punto cruciale, e il Milan è ben consapevole del rischio di perdere uno dei suoi pilastri a costo zero se non si arrivasse a un rinnovo.

L’interesse del Galatasaray per Maignan è un chiaro segnale della volontà del club turco di investire su giocatori di alto profilo per competere ai massimi livelli, sia in patria che in Europa. Tuttavia, la fermezza di Maignan nel voler rimanere a Milano sta complicando i piani della squadra di Istanbul, che dovrà probabilmente virare su obiettivi alternativi.

A conferma della volontà di Maignan di proseguire la sua avventura in Serie A è arrivata anche la dichiarazione del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. “Sono felice che Maignan abbia scelto di restare, sarà il capitano, è un giocatore importante e uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. La società è stata molto brava a convincerlo a restare,” ha affermato Allegri, sottolineando il valore e l’importanza del portiere per il progetto rossonero. La scelta di affidargli la fascia da capitano è un ulteriore segnale della fiducia e della centralità di Maignan all’interno della squadra.

Sommer, un’Alternativa Difficile: L’Inter non Cede

Non solo Maignan. Il Galatasaray ha sondato anche un altro portiere che milita in Serie A: Yann Sommer, numero uno dell’Inter. Anche in questo caso, però, la trattativa non sta decollando. Le ragioni sono duplici: da un lato, fonti turche hanno fatto sapere che Sommer non rientra tra i nomi in cima alla lista delle preferenze del tecnico Okan Buruk; dall’altro, la società nerazzurra conta sull’esperienza del portiere svizzero almeno per un’altra stagione.

L’Inter ha dimostrato in diverse occasioni di voler mantenere la propria ossatura di squadra, e la partenza di Sommer rappresenterebbe una perdita significativa, considerando la sua affidabilità e la sua capacità di guidare la difesa. Il Galatasaray si trova quindi di fronte a un doppio ostacolo nel suo tentativo di accaparrarsi un portiere di primo livello dal campionato italiano.

La ricerca di un portiere affidabile da parte del Galatasaray è una priorità, vista la necessità di consolidare la rosa in vista degli impegni della prossima stagione. Il club turco, dopo aver dimostrato un interesse concreto per Osimhen, continua a muoversi con decisione sul mercato, ma le prime incursioni in Italia per la porta si stanno rivelando più complesse del previsto. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse del Galatasaray e se riusciranno a trovare il profilo giusto per la porta in un mercato sempre più competitivo.