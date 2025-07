Calciomercato Milan, Modric ha firmato il contratto! Cifre e dettagli, pronte le visite mediche

Calciomercato Milan, Luka Modric ha firmato il contratto con il club rossonero: annuale da 3.5 milioni di euro. Pronte le visite mediche

Il calcio è fatto di emozioni, e la serata di ieri ne è stata la prova tangibile. Il 9 luglio 2025, il Real Madrid ha incassato una cocente sconfitta nella semifinale del Mondiale per Club, arrendendosi al Paris Saint-Germain e dicendo addio al sogno di sollevare l’ennesimo trofeo. Ma al di là della delusione sportiva, l’incontro ha segnato un momento storico per il calcio: l’ultima apparizione di Luka Modrić con la gloriosa maglia dei Blancos. Un addio che ha commosso milioni di tifosi, segnando la fine di un’era leggendaria.

Modrić, il maestro croato del centrocampo, lascia Madrid dopo ben 597 partite disputate, un numero impressionante che testimonia la sua incredibile longevità e la sua importanza nel progetto del Real. La sua bacheca personale è un inno alla vittoria: 6 Champions League, 4 campionati di Spagna, 5 Supercoppe europee, 5 Mondiali per Club, 2 Coppe di Spagna e 5 Supercoppe spagnole. Un palmarès che lo proietta di diritto nell’Olimpo dei più grandi calciatori di tutti i tempi. La sua visione di gioco, la sua eleganza nel tocco di palla, la sua intelligenza tattica e la sua leadership silenziosa hanno fatto di lui un faro per il Real Madrid per oltre un decennio.

Al fischio finale della partita contro il PSG, l’emozione era palpabile. Modrić è stato circondato dall’affetto dei suoi compagni di squadra, che lo hanno abbracciato calorosamente, riconoscendo il suo immenso contributo. Anche l’allenatore Xabi Alonso, che ha condiviso il campo con lui e ora lo ha guidato dalla panchina, ha voluto omaggiarlo con un lungo abbraccio prima che il campione croato lasciasse il terreno di gioco per l’ultima volta da madridista. Un momento di pura commozione, un tributo meritato a un giocatore che ha dato tutto per la causa Blanca.

Ma mentre un capitolo si chiude, un altro si apre con entusiasmo. Il futuro di Luka Modrić sarà in Italia, più precisamente a Milano. Come riportato dal celebre esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo account X, Modrić ha contro-firmato un contratto annuale con il calciomercato Milan, valido fino al 30 giugno 2026, immediatamente dopo la conclusione ufficiale della sua avventura madrilena. Una notizia che ha infiammato il popolo rossonero, desideroso di accogliere un campione di tale calibro. L’ufficialità da parte di una fonte così autorevole come Romano non lascia dubbi: il trasferimento è cosa fatta.

L’arrivo di Modrić al Milan rappresenta un colpo di mercato eccezionale. Nonostante l’età, il suo talento cristallino, la sua esperienza impareggiabile e la sua mentalità vincente saranno un valore aggiunto inestimabile per la squadra rossonera, sia in campo che nello spogliatoio. I tifosi del Milan possono già sognare giocate d’autore, passaggi illuminanti e quella leadership silenziosa che solo i veri campioni sanno offrire. Dopo un meritato periodo di vacanza, il genio croato si unirà ai suoi nuovi compagni, pronto a iniziare un’altra avventura entusiasmante e a lasciare il segno anche nel campionato italiano. Il Milan lo attende a braccia aperte, pronto a celebrare l’arrivo di una leggenda del calcio mondiale.