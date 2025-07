Modric Milan, il croato pronto a sbarcare a Milano! Ecco quando comincerà l’avventura rossonera del centrocampista

Modric Milan, il centrocampista croato ha terminato la sua avventura al Real Madrid ed è pronto a sbarcare a Milano

L’avventura di Luka Modrić con la maglia del Real Madrid è giunta al termine. Dopo una carriera leggendaria costellata di successi, il centrocampista croato si prepara a scrivere un nuovo capitolo in Serie A, unendosi al calciomercato Milan. L’eliminazione dei Blancos dal Mondiale per Club, per mano di un dominante Paris Saint-Germain che ha inflitto un secco 4-0 in semifinale, ha segnato la conclusione del suo percorso nella capitale spagnola. Ora, il futuro di Modrić è a tinte rossonere, un passaggio a parametro zero che promette di essere uno dei colpi di mercato più interessanti di questa sessione estiva.

La notizia, riportata anche da Calciomercato.com, è stata di fatto confermata dal tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Nelle prossime settimane, Modrić arriverà a Milano, portando la sua immensa esperienza in una stagione in cui il Milan non sarà impegnato nelle coppe europee. Questa assenza dalle competizioni continentali potrebbe permettere al club di Via Aldo Rossi di concentrarsi sul campionato e sulla crescita della squadra, integrando al meglio l’apporto di un campione del calibro di Modrić. È noto come il Pallone d’Oro 2018 sia stato fin da bambino un tifoso del Diavolo, un fattore che ha sicuramente influito sulla sua decisione di proseguire la carriera proprio con il Milan.

L’accordo è stato raggiunto grazie a un blitz decisivo in Croazia del direttore sportivo rossonero Igli Tare. Modrić firmerà un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, percependo 4 milioni di euro, bonus compresi. Questo innesto di qualità e carisma andrà a rimpolpare la mediana di Allegri, che sta prendendo forma con l’arrivo ufficiale di Samuele Ricci dal Torino e con la presenza di giovani talenti come Bondo, Musah, Loftus-Cheek e Fofana. Considerato che la squadra ha ancora esuberi come Pobega, Adli e Bennacer, si attendono ulteriori movimenti di mercato, con le piste che portano ad Ardon Jashari e Javi Guerra che rimangono vive e attive.

L’ultimo addio di Modrić ai compagni del Real Madrid è stato un momento toccante. Al termine della sfida contro il PSG, tutti i giocatori del Real si sono avvicinati per abbracciarlo e rendergli omaggio, riconoscendo la sua leggendaria carriera a Madrid. Le immagini, disponibili su DAZN, hanno testimoniato l’affetto e il rispetto che i Blancos nutrono per il loro ormai ex compagno. Nella sua ultima stagione con il Real, il croato ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile longevità e il suo impatto sul gioco, collezionando 35 presenze, 2 gol e 6 assist in Liga, 14 presenze e 3 assist in Champions League, e 5 presenze con 2 gol in Coppa del Re. Un curriculum impressionante che il Milan spera di poter valorizzare al massimo nella prossima stagione. Una volta terminate le vacanze, Modrić verrà ufficializzato dalla società meneghina come nuovo acquisto e si unirà alla corte di Allegri nel corso del mese di agosto, pronto a dimostrare ancora una volta il suo talento sui campi della Serie A.