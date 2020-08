MN24 – Arkaitz Coca: «Milan, con Simic puoi puntare alla Champions»

Intervistato in esclusiva da Milan News 24, il procuratore di Julia Simic ha risposto alle nostre domande sul Milan Femminile

Intervistato in esclusiva da Milan News 24, Arkaitz Coca, procuratore di Julia Simic e Lidija Kulis e membro dell’agenzia UnikSportsManagement ha gentilmente risposto alle nostre domande:

«La favorita per lo scudetto dovrebbe essere ancora la Juventus perché sono i campioni in carica, ma è anche vero che il Milan è cresciuto molto. Da qui, come dici tu, l’acquisto di una calciatrice come Julia Simic è certamente top, visto che è una delle migliori giocatrici che sono arrivate. Si dice sempre che in estate tutte le società siano contente dei vari colpi di mercato effettuati, ma la stagione rimane difficile e imprevedibile per ogni squadra, visto che poi sarà deciso tutto sul campo. Dato che mi chiedi del Milan, dove abbiamo due giocatrici come Lidija e Julia, speriamo e desideriamo che il team possa raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League e che sia in grado di competere con la Juventus per lo scudetto».