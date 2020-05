Milan femminile: oggi Lidija Kulis compie 28 anni, gli auguri del club

Milan femminile: oggi Lidija Kulis, centrocampista rossonera, compie 28 anni. La bosniaca ha ricevuto gli auguri del club

Lidija Kulis, centrocampista del Milan femminile, oggi 2 maggio 2020, compie 28 anni. La bosniaca non è ancora riuscita a trovare spazio tra le file di Maurizio Ganz a causa dei problemi fisici avuti nell’arco dell’intera stagione.

La giocatrice, però, gode di grande stima da parte del tecnico rossonero, tanto che quest’ultimo ha più volte ribadito: «Kulis sarà il grande colpo della prossima stagione». Parole sottolineate anche dal suo stesso procuratore, Arkaitz Coca.

Ecco gli auguri del club di Via Aldo Rossi: «Tanti auguri a Lidija Kuliš per il suo primo compleanno in rossonero!»