ESCLUSIVA MN24: Ai nostri microfoni è intervenuto l’agente Arkaitz Coca. Temi principali Conc, Kulis e Lady Andrade

Ai microfoni della nostra redazione Milannews24.com ha parlato Arkaitz Coca, noto volto spagnolo e agente di tre giocatrici del Milan femminile, tra cui Kulis e Lady Andrade. Ecco le sue parole.

Innanzitutto volevo chiederle come le sue assistite stanno vivendo il momento legato all’emergenza coronavirus, in modo particolare Kulis e Lady Andrade

«Kulis non è abituata ai social ma lei si trova in Bosnia e si allena con costanza e come Conc fortunatamente riesce a vivere questo momento con più tranquillità. Su Lady Andrade la situazione è un po’ diversa perché la sua famiglia vive in Colombia e lei è molto preoccupata perché in terra americana l’emergenza coronavirus è più grave rispetto al paese italiano. Ora Lady è a Milano e non riesce fisicamente ad aiutare i propri parenti. È emergenza totale. Questo vita le sta un po’ stretta rispetto alle sue altre due compagne al Milan ma sta cercando di tenere duro».

Nonostante i tanti infortuni, Kulis gode di enorme stima da parte di Maurizio Ganz. Può dirci come sta vivendo la sua assistita questa sfortunata annata e che impatto potrà avere nella prossima?

«Kulis si sente a casa, perché il Milan, in particolar modo Elisabet Spina e Maurizio Ganz, l’ha aiutata molto nei momenti di difficoltà, soprattutto dopo i problemi al cuore. Dopo una piccola fase di riabilitazione era tornata ad allenarsi e aveva ripreso il ritmo, ma l’avvento del coronavirus, purtroppo, non le ha permesso di recuperare al 100%. Dovesse riprendere la Serie A femminile vedremo se ha la possibilità di poter entrare qualche minuto, al massimo inizierà nella prossima stagione. Sono sicuro che Kulis sarà una grande sorpresa per il Milan».

In che ruolo potrebbe rendere al meglio?

«Lidija ha giocato in molte posizioni: da difensore a mezzala sino a mezzapunta. Penso che possa essere la miglior partner di Conc, dunque in mezzo al campo, poi sta a Maurizio Ganz decidere il da farsi. Non ho le competenze per prendere questa decisione».

Lady Andrade ha vissuto una stagione di alti e bassi ma nell’ultimo periodo è tornata a ritagliarsi un importante spazio al Milan. Il suo futuro è ancora in rossonero? È in corso una trattativa con il Milan per il suo prolungamento?

«In questo momento la situazione coronavirus è più importante di qualsiasi possibile trattativa. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane».