Milinkovic Savic: «Serie A? Sarà un bel campionato»

Sergej Milinkovic-Savic è il protagonista del match program di Lazio-Napoli. Le parole del centrocampista serbo

Sergej Milinkovic-Savic è il protagonista del match program di Lazio-Napoli. Queste le dichiarazioni del centrocampista serbo.

SERIE A – «Sarà un bel campionato, difficile e con tante squadre raccolte in pochi punti come avvenuto lo scorso anno, quando fino alla fine non si sapeva chi avrebbe vinto lo scudetto e chi sarebbe retrocesso».