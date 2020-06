Milanello, l’assenza che vale doppio: Paolo Maldini e Gazidis ai ferri corti

Ha fatto discutere l’assena di Paolo Maldini ieri a Milanello, proprio nel giorno in cui è presente l’ad del Milan Ivan Gazidis.

Maldini assente, Gazdis presente: nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato della presenza straordinaria di Ivan Gazidis ieri a Milanello, il manager sudafricano ha tenuto un lungo colloquio con la squadra a 48 ore dalla sfida contro la Juventus. Nel corso del meeting anche un duro confronto tra l’ad e Zlatan Ibrahimovic che – come detto da Il Corriere dello Sport – ha parlato “di mancanza di progetto societario” davanti ai propri compagni di squadra.

A far ulteriormente discutere è stata l’assenza a Milanello di Paolo Maldini, ai ferri corti con Gazidis, mentre era presente il direttore sportivo Fraderic Massara. Per il figlio di Cesare sembra ormai certo l’addio in rossonero al termine della stagione anche a causa della difficile convivenza con Ralf Rangnick, questione di cui però Gazidis ha detto alla squadra di non tener conto. L’assenza di Paolo Maldini ieri a Milanello è stata tuttavia spiegata dalla società Milan che ha parlato di “altri impegni presi in precedenza” da parte del dirigente ed ex bandiera rossonera.