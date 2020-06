Milanello, confronto Gazidis-giocatori: accordo sugli stipendi e vicinanza alla squadra

Nella giornata di oggi l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha fatto ritorno a Milanello per un confronto aperto con la squadra

Dopo mesi di assenza, torna a farsi vivo a Milanello Ivan Gazidis. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, l’amministratore delegato rossonero ha incontrato la squadra per un confronto prima dell’inizio dell’allenamento. E’ stato raggiunto un accordo per quanto riguarda la riduzione del 50% degli stipendi per il mese di aprile, nonostante i giocatori abbiano manifestato qualche perplessità e quesiti sul ritardo di tale comunicazione.

Gazidis ha chiesto scusa alla squadra per le tempistiche e per la lunga assenza dal centro sportivo, promettendo di essere più presente e garantendo nuovamente la solidità del progetto rossonero. Per finire l’ad del Milan ha specificato come i prossimi due mesi saranno decisivi per tutti, ammettendo che per quanto riguarda la panchina non ci sono state ancora scelte definitive e che perciò Pioli potrà giocarsi le sue carte sul campo.