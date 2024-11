Milan forza tre dopo lo Slovan Bratislava: prima volta con 3 gol in 3 partite consecutive in Champions League. Terzo tris di fila

Il Milan segnando 3 gol allo Slovan Bratislava ha registrato un nuovo record personale in Champions League.

Come riferito da Opta via Twitter, infatti, per la prima volta dalla Coppa Campioni del 1989 i rossoneri hanno segnato 3 reti in 3 partite consecutive nella competizione. Gli altri tris in questa Champions League erano arrivati contro Bruges e Real Madrid.