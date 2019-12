Milan, stuzzica ancora l’idea Modric: a giugno andrà in scadenza

Milan, si continua a tenere aperta la pista che porta a Luka Modric: il centrocampista croato andrà in scadenza a giugno

In Casa Milan si riflette per il calciomercato di gennaio: Ibrahimovic continua a non dare segnali, Mandzukic è una suggestione mentre per Todibo, difensore centrale del Barcellona, la distanza tra domanda e offerta resta ampia.

Anche se continua ad essere percorsa sottotraccia, continua ad essere viva la pista che porta a Luka Modric. Con il talento croato, in scadenza nel prossimo giugno con il Real Madrid, il Milan ha già raggiunto una bozza di accordo grazie all’intercessione di Boban nei mesi scorsi.