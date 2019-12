Mario Mandzukic al Milan: il centravanti croato lascerà la Juventus e potrebbe restare in Serie A. Boban vede in lui l’uomo giusto

Tramontata (forse definitivamente) la pista che avrebbe portato a Zlatan Ibrahimovic, ora il Milan riapre il libro dei desideri alla ricerca di un nome altrettanto importante da aggiungere alla sua attuale rosa. Dopo un sondaggio effettuato per Mariano Diaz e Luka Jovic dal Real, operazioni difficili, ora i rossoneri sembrano aver orientato le proprie forze su un calciatore già residente in Italia: Mario Mandzukic.

Il croato, attualmente alla Juventus, è stato l’unico “Allegriano” epurato da Sarri al momento del suo arrivo; in estate rifiutò il trasferimento in Arabia e a gennaio potrebbe però dire finalmente addio alla Vecchia Signora per cercare di valorizzarsi altrove. Boban, croato come lui, ha già iniziato a tessere la propria rete ma resta da risolvere il problema riguardante l’ingaggio: Mandzukic guadagna 4,5 milioni netti l’anno fino al 2021, cifra leggermente superiore rispetto al tetto salariale di 3,5 imposto da Elliott.