Milan Femminile, Grimshaw festeggia il rinnovo: «Felice e fortunata, per il futuro ho questa IDEA in mente»

Le parole di Christy Grimshaw, centrocampista del Milan Femminile, a Milan TV dopo il rinnovo di contratto con le rossonere:

LE PAROLE – «Sono molto felice e fortunata. Nei prossimi mesi non potrò aiutare la squadra in campo, quindi darò il 100% per aiutare lo spogliatoio e migliorare le cose fuori dal campo. Per me l’importante è essere positiva anche quando le cose non vanno bene in campo e abbiamo bisogno di leadership, quindi proverò a essere una motivatrice per la squadra. Siamo tutti delusi per come è andata la stagione e poi è stata dura chiudere con questo infortunio. Questi mesi sono stati i peggiori della mia carriera, niente ti prepara a quanto sia difficile. Per fortuna, tuttavia, ho lo staff e medico, tutte le mie compagne, la società e anche la mia famiglia che mi supportano ogni giorno. Per il futuro, è importante pensare che tornerò più forte»