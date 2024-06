Camarda Milan, l’attaccante si rifà il look per la firma sul primo contratto da professionista! – FOTO

Camarda Milan, l’attaccante si rifà il look per la firma sul primo contratto da professionista! Questo il suo nuovo taglio – FOTO

Nella giornata di oggi Francesco Camarda è atteso a Casa Milan per firmare il suo primo contratto da professionista con i rossoneri. Accordo raggiunto, oggi è il tanto atteso giorno delle firme.

In vista dell’incontro così tanto importante, l’attaccante classe 2008 si è rivolto al suo parrucchiere di fiducia per sistemarsi un po’ il look. Il ragazzo ha ricondiviso sulle sue storie Instagram la foto del suo nuovo taglio.