Zirkzee Milan, INSIDIA dall’Inghilterra: DUE club sull’attaccante spaventano i rossoneri ULTIME

Zirkzee Milan, INSIDIA dall’Inghilterra: DUE club sull’attaccante spaventano i rossoneri. Le ULTIME sull’olandese

Nuovo aggiornamento nella telenovela Zirkzee: secondo quanto riportato dal The Telegraph il Manchester United sarebbe tornato con insistenza sull’attaccante del Bologna.

Inoltre si aggiunge anche l’Arsenal dopo essersi visto sfumare Sesko mentre in Italia c’è anche la concorrenza da parte della Juventus. Servono 40 milioni e il calciomercato Milan sembra rimanere per il momento in pole position.