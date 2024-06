Wieffer Milan: è lui il nome NUOVO per il centrocampo di Fonseca. Tutti i dettagli sul possibile colpo rossonero dall’Olanda

Stando a quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, si è aggiunto un nome nuovo nella lista del mercato Milan per rinforzare il centrocampo. Trattasi di Mats Wieffer, centrocampista classe ’99 in forza al Feyenoord.

I rossoneri da tempo seguono il calciatore olandese, considerato la principale alternativa nel caso in cui non dovesse andare in porto l’operazione Fofana.