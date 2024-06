Milan Under 23, NASCE il nuovo progetto rossonero! Ibrahimovic rivela: «Sarà collegato alla prima squadra. Il ruolo di Fonseca sarà importante per questo motivo»

Zlatan Ibrahimovic, dirigente e braccio destro di Cardinale al Milan, conferma la nascita della squadra under 23 dei rossoneri

Tra i temi affrontati da Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa odierna c’è stato anche quello relativo al Milan Under 23, ovvero la seconda squadra rossonera che dalla prossima stagione sarà iscritta al campionato di Serie C, e sarà guidata da Daniele Bonera come allenatore.

PROGETTO U23 – «Abbiamo un progetto di Under 23 anche che sarà molto importante per noi. Vogliamo collegare Under 23 con prima squadra e il ruolo di Fonseca sarà importante perché lui dà importanza e responsabilità ai giovani».

