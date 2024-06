Camarda Milan, DELINEATO il futuro del rossonero: Serie A, Under23 o Primavera? I rossoneri hanno deciso

Scelta già fatta per Camarda: dopo il primo contratto da professionista siglato negli scorsi giorni, il Milan ha deciso dove giocherà l’attaccante nella prossima stagione. Il bomber sarà in pianta stabile con la seconda squadra, come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport.

Nonostante la giovane età, il classe 2008 farà il passo in avanti rispetto alla Primavera e potrà mettersi in mostra in Serie C. Futuro roseo per Camarda e il Milan se lo gode.