Mercato Milan, l’indiscrezione di Repubblica: può succedere a giugno! E spunta il retroscena sull’ex rossonero

Mercato Milan, come riferito da Repubblica, in estate una cessione pesante in casa rossonera resta assolutamente possibile. I dettagli

Come riferito da Repubblica, in estate il calciomercato Milan, in assenza degli introiti della prossima Champions League, potrebbe optare per una cessione pesante in caso di offerte monstre per qualcuno dei propri calciatori.

Milan: una cessione importante resta possibile, come fu per Tonali nel 2023 (per lui lo United ha offerto al Newcastle 100 milioni di euro). Importante in questo senso sarà anche l’esito della finale di Coppa Italia.