Tonali, un club di Serie A in fortissimo pressing sull'ex Milan! Operazione complicata ma... Ultimissime

Tonali, l’ex Milan può tornare in Serie A nel corso della prossima estate? Operazione difficile ma la Juve vuole provarci realmente

La Juventus considera Sandro Tonali, ex Milan, un obiettivo importante per il calciomercato estivo, ma l’operazione sembra complicata a causa dell’alto costo del cartellino e dello stipendio del centrocampista del Newcastle, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. L’idea della Juventus sarebbe quella di inserire Douglas Luiz nell’affare Tonali, ma secondo alcune stime, il costo complessivo dell’operazione sarebbe di circa 150 milioni di euro, considerando un contratto quadriennale.

La Juventus avrebbe già avuto contatti con il Newcastle al margine dell’affare Kelly. Douglas Luiz potrebbe essere incluso nell’operazione come contropartita. Tonali ha un ingaggio da 8 milioni di euro più bonus, che sarebbe difficile da pareggiare per la Juventus. La partecipazione della Juventus alla prossima Champions League potrebbe influenzare la fattibilità dell’operazione. Tonali sembra soddisfatto della sua esperienza al Newcastle e non avrebbe chiesto di andar via.