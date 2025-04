Tonali, il futuro dell’ex Milan è ancora un rebus: spunta un grande dettaglio sulla volontà del calciatore. Le ultimissime sui rossoneri

Sandro Tonali, ex calciatore del Milan, sta vivendo una super stagione con la maglia del Newcastle. Il centrocampista della nazionale italiana è un punto fisso dello scacchiere di Howe che, attualmente, è in piena corsa per un piazzamento in Champions League.

Il suo futuro per la prossima stagione resta ancora un rebus. Le ultime, però, lo vedrebbero voler rimanere ancora al Newcastle.