Guidi Milan Primavera, ha RIFIUTATO due squadre di Serie C! L’allenatore è in pole DETTAGLI

Guidi Milan Primavera, ha RIFIUTATO due squadre di Serie C! L’allenatore è in pole. Tutti i DETTAGLI sul tecnico

Federico Guidi si candida a essere il prossimo allenatore del Milan Primavera. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il tecnico avrebbe rifiutato due proposte dalla Serie C perché sarebbe in pole per sostituire Abate nella prossima stagione.

L’allenatore affermato nel giro dei settori giovanili ha già allenato Fiorentine e Roma U19. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere sviluppi decisivi per la panchina rossonera.