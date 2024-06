Camarda Milan, arriva la BENEDIZIONE di Ibrahimovic: «È il futuro, il nostro compito è quello di proteggerlo. È anche più forte di me alla sua età»

Francesco Camarda è un gioiello da proteggere per il presente e per il futuro del Milan: le parole di Zlatan Ibrahimovic

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Zlatan Ibrahimovic ha espresso a chiare lettere il proprio attestato di stima nei confronti di Francesco Camarda e l’importanza del ragazzo per il Milan. Il giovanissimo attaccante del Milan Primavera ha firmato di recente il suo primo contratto da professionista con i rossoneri.

CAMARDA – «Lui era più talentuoso di me all’età che ha. Per noi è importante, è il futuro del Milan. Non ha tutte le responsabilità su di lui ma è ancora giovane. Vogliamo proteggerlo, farlo crescere e farlo diventare quello che può diventare. Ha tante fame, voglia di migliorare. Con lui bisogna fare passo dopo passo. I talenti dell’Academy del Milan danno ragione che dobbiamo rinforzare di più. Un club come il Milan deve avere un settore giovanile forte, che crea profili per arrivare in prima squadra. Oggi succede poco, non abbastanza. Il gap Primavera-prima squadra è ampio, per questo il progetto Under 23 è importante. Vogliamo dare più tempo ai giocatori di diventare adulti. In Primavera toccano troppo velocemente la prima squadra. Camarda non ha iniziato ancora, ora deve farlo».

