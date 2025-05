Furlani: «Tutti sappiamo quale sia il progetto del Milan», l’AD tira in ballo Cardinale

Furlani ha rilasciato un’intervista a Canale 5 nel post partita di Milan Bologna, l’amministratore delegato ha tirato in ballo anche Cardinale

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, dopo la finale di Coppa Italia persa con il Bologna, è intervenuto ai microfoni di Canale 5. Ha parlato anche di futuro, tirando in ballo Gerry Cardinale.

LE PAROLE: «Cardinale la pensa come me, per oggi e per la stagione. Tutti sappiamo quale sia il progetto del Milan. Futuro di giocatori, allenatori e dirigenza? Siamo a mezzanotte e mezza, non rispondo ora a questa domanda».