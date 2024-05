Fusetti sulla numero 6 del Milan: «Ecco cosa mi sono detta la prima volta, bellissimo indossarla»

Laura Fusetti si è raccontata ai microfoni di Milan Tv dopo l’addio al calcio giocato. Ecco cosa ha detto sull’indossare la maglia n°6

NUMERO 6 – «Ho sempre avuto questo numero sin da piccola. Quando sono arrivata al Milan e mi è stato chiesto quale numero volessi, risposi il 6. Mi chiesi se fosse la cosa giusta da fare, sapendo che la 6 è di Baresi ed è una maglia ritirata. Se la prima partita faccio pena, sono rovinata. Mi sono detta che è un motivo per migliorarsi e onorare ancora di più la maglia che indosso. Franco Baresi mi ha permesso che questa cosa potesse succedere. È stato bellissimo indossare questa maglia, ma sapevo di dover tenere un certo comportamento in campo e fuori, perché Baresi è stato un grande capitano del Milan ed è un grande uomo. Come ci dicono sempre, indossi la maglia del Milan in campo e fuori. Ho portato la maglia con rispetto, cercando di onorarla ogni minuto in cui ho giocato. Baresi rimarrà, ma rimane il fatto che nessuno si è lamentato. Sono onoratissima di aver avuto questo privilegio»

L’INTERVISTA INTEGRALE A FUSETTI A MILAN TV