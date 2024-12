Adani su Fonseca: «Condivido la sua analisi: il Milan ora deve pensare al dopo»

Le dichiarazioni sul Milan e su Fonseca di Daniele Adani nel programma Twitch ‘Viva El Futbol’

Intervenuto nel programma Twitch ‘Viva El Futbol’, ecco le dichiarazioni sul Milan e su Fonseca di Daniele Adani.

PAROLE – «Sull’analisi della partita io sono d’accordo, sull’approccio, sulla gestione. È stata una partita non fatta bene. Scomponiamola (l’analisi di Fonseca, ndr): ha ragione (Fonseca, ndr), la partita non è stata fatta bene. Io dico di questa partita, poi i particolari li han visti tutti.

Cioè, secondo me si può anche andare dentro il particolare però mai come in questo caso è molto più importante condividere tra di noi e confrontarci sul pensiero del dopo. Secondo me. Perché il pensiero del dopo non finisce, non è finito a mezzanotte di quella sera. Anzi, secondo me apre tante finestre».