Caressa su Fonseca: «Sta leggendo questo libro! Ecco cosa ha tentato di fare»

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa, noto giornalista, ha parlato così dello sfogo di Fonseca dopo Milan–Stella Rossa:

PAROLE – «Sun Tzu: Fonseca sta leggendo Sun Tzu, l’arte della guerra. Che è un libro che è stato spesso citato dagli allenatori. È un libro sul quale si è basato, per esempio, il grande Pat Railey dell’NBA che scrive poi il suo libro che è diventato un must della comuncazione e lo è ancora un must della comunicazione e del comportamento di leadership all’interno di un gruppo. Io vedo questo. Sun Tzu diceva: “Se i tuoi generali si sentiranno assediati daranno il meglio”. E secondo me qui c’è la lettura di quello che ha fatto dopo la partita con l’Atalanta, cioè creare esplosione, trovare un nemico esterno per compattare il gruppo all’interno. E qui è un altro tentativo per cercare di stimolare il gruppo in un altro modo».