Pedullà duro: «Episodio gravissimo, parole di uno che non c’è più»

Fonseca Milan, Pedullà attacca: «Episodio gravissimo, parole di uno che non c’è più». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Alfredo Pedullà, a Sportitalia, ha attaccato duramente l’allenatore del Milan Paulo Fonseca.

PAROLE – «Per me sono dichiarazioni di uno che non c’è più. E’ guerra. Che i giocatori non fossero sintonizzati con Fonseca si era già capito dall’episodio di Roma contro la Lazio, che per me è stato un episodio gravissimo perché confermava che non c’era un intento comune. Qui mi sembra un intervento di un giornalista o di un opinionista. Certe cose le doveva dire alla società, deve chiamare Furlani e Ibrahimovic e raccontargli queste cose».